LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Hendrickx Regina d’Europa | Joos ottima sesta

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:59 Per il momento è tutto! Grazie per aver seguito con noi il free program femminile. Appuntamento alle 17:30 con l’ultimo segmento dedicato alla danza! 15:58 Prosegue l’Europeo d’altissimo profilo per l’Italia, capace di piazzare almeno un atleta nelle prime sei posizioni in ogni categoria. Ma le emozioni non sono finite. Alle 17:30 comincerà la free dance. Abbiamo una medaglia d’oro da conquistare! 15:57 Questa, dunque, la classifica Finale FPl. Name Nation Points SP FS 1 LoenaBEL 213.25 1 1 2 Anastasiia GUBANOVA GEO 206.52 3 2 3 Nina PINZARRONE BEL 202.29 2 3 4 Livia KAISER SUI 194.72 4 4 5 Lorine SCHILD FRA 183.86 6 6 6 SarinaITA 180.83 9 5 7 Kimmy REPOND SUI 180.82 8 7 8 Olga ...