LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Gutmann in testa provvisoria | ma con errori Attesa per Joos

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Adesso rifacimento del ghiaccio. Piccolo break anche per noi. 13:51 Questa la classificaquando siamo esattamente a metà gara. Pl. Name Nation Points SP FS 1 Lara NakiITA 166.01 16 1 2 Josefin TALJEGARD SWE 165.03 13 3 3 Emmi PELTONEN FIN 164.74 14 2 4 Sofja STEPCENKO LAT 157.69 21 4 5 Nataly LANGERBAUR EST 155.32 19 6 6 Kristina ISAEV GER 155.28 20 5 7 Aleksandra GOLOVKINA LTU 155.16 15 7 8 Nina POVEY GBR 154.05 17 8 9 Mariia SENIUK ISR 152.95 18 9 10 Alina URUSHADZE GEO 140.66 23 10 11 Jade HOVINE BEL 140.38 22 11 12 Barbora VRANKOVA CZE 116.90 24 12 13:49ottiene 110.33 (52.71, 57.62) per 166.01. Al momento è prima, ma non ...