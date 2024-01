LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Guignard-Fabbri si giocano la vittoria | Joos e Gutmann per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 16.06: Per il momento è tutto, appuntamento a fra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 20.21: Ora tocca al terzo degli italiani in gara, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 21.01: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Continua poi 'Treviso On Ice', la grande pista didi Piazza Borsa. Per l'Epifania ci ... - A Mareno di Piave c'è il concerto della Barry Finnerty Superbad Funk Machine al Corner. MOSTRE ...Matteo Rizzo, il pattinatore milanese delle Fiamme Azzurre, ha conquistato il bronzo nel singolo agli Europei di pattinaggio. L'atleta, che si allena al palaghiaccio di via San Bernardino, ha dimostra ...Sul ghiaccio della Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) si è completata la terza giornata dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura. L'appuntamento clou era rappresentato dal programma ...