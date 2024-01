LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Guignard Fabbri a caccia del bis d’oro

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37: Si apre la gara con una coppia britannica composta da Phoebe Bekker, 18 anni nata a Londra e residente a Ashtead, Surrey e James Hernandez, 23 anni, anche lui nato a Londra ma di Amersham, 19mi dopo la prima parte di gara. Si allenano ad Aston, New Jersey agli ordini di Nicholas Buckland, Penny Coomes, Zhanna Palagina. Sono stati quarti ai Mondiali juniores lo scorso anno, sono al debutto in un grande evento internazionale. La musica: Ruled by Secrecy dei Muse, I Belong to You (+ Mon Coeur S’Ouvre a Ta Voix) dei Muse 17.35: Nulla da fare invece per i debuttanti Leia Dozzi-Pietro Papetti, purtroppo eliminati dopo aver centrato la ventiduesima posizione con 58.71 (32.96, 25.75) dimostrandosi competitivi in una gara dalllo molto più alto del previsto. 17.32: Meritatissima poi la terza ...