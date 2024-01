LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | alle 12 | 00 il free femminile | attesa per Gutmann e Joos

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:45 In questo lunga gara i fari saranno puntati su Lara Nakie Sarina: l’obiettivo è solo uno: centrare per entrambe un piazzamento nelle prime dieci posizioni. 11:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! MANCANO ESATTAMENTE VENTI MINUTI ALL’INIZIO DELPROGRAMIL MEDAGLIERE DEGLIDIProgramma, Orari, Tv e Streamingdia Kaunas – Il Medagliere deglidi Kaunas – I convocati dell’Italia – I favoriti della danza – Le favorite della gara– Cronaca del programma corto delle coppie di– ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 16.06: Per il momento è tutto, appuntamento a fra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 20.21: Ora tocca al terzo degli italiani in gara, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico 21.01: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Successivamente, alle 14:10 , spostiamo l'attenzione al "di Figura: C.ti Europei Libero ...Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... La notte continua con la registrazione del "di Velocità C.ti Europei - 2a Giornata " ...Arrivato in Alto Adige a 7 anni da Livorno, l’azzurro ha commesso uno sbaglio nella prima parte dell’esibizione che gli è costato il podio, davanti a lui l'altro italiano Matteo Rizzo. Foto: Facebook ...Arrivato in Alto Adige a 7 anni da Livorno, l’azzurro ha commesso uno sbaglio nella prima parte dell’esibizione che gli è costato il podio, davanti a lui l'altro italiano Matteo Rizzo. Foto: Facebook ...