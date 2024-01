LIVE – Napoli-Salernitana | le formazioni ufficiali | Zielinski out | ci sono Gaetano e Simeone dal 1?

(Di sabato 13 gennaio 2024): segui la direttaconpiu.com con continui aggiornamenti sue incontro. NOTIZIE CALCIO. Il derby campano traè alle porte, e le due squadre si preparano ad affrontare una sfida cruciale che avrà ripercussioni importanti nelle rispettive stagioni. L’incontro, in programma oggi alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, si svolgerà in un contesto di incertezza per entrambe le compagini.alle prese con l’emergenza totale La, giunta a questa partita con un’emerita emergenza in rosa, dovrà fare i conti con numerose assenze. Tra infortuni e la partecipazione alla Coppa d’Africa, Dia, Jovane, Coulibaly, Kastanos, e Pirola saranno ...

Salernitana, tra pochissimo squadre in campo allo stadio Diego Armando Maradona per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Da poco la squadra ospite ha lasciato l'Hotel Caracciolo ...