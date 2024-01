LIVE Monza-Inter 0-3 | Calhanoglu giallo ma doppietta!

(Di sabato 13 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Raffaele Palladino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’U-Power Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-3 67’ RIGORE PER IL. MA DUBBIO. 67’ Si sentono quasi soltanto i tifosi dell’qui all’U-Power Stadium, mentre ilsta per far entrare Akpa Akpro. 66’ MIRACOLO DI SORRENTINO! Nega il primo gol con l’a Pavard con un prodigio! 62’ Ci prova Birindelli: altissimo. 62’ Sostituzioni ...

...streaminge on demand di Sky. Telecronisti per il match La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia - Budel, mentre Sky ha scelto il duo Marinozzi - Marchegiani. Pronostici-...Inter, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partitaInter, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTA PRIMO TEMPO Nessun problema per l'Inter: contro i brianzoli i ...21.53 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa. 21.50 - Si scalda con grande intensità Colombo, potrebbe essere lui la prima mossa di Palladino. 21.41 - Leggi il commento del primo ...MONZA-INTER 0-2 (12' Calhanoglu (R), 14' Lautaro Martinez) LIVE MATCH ---- 21.55 - Calcio d'inizio della ripresa per il Monza: PARTITI! 21.54 - Palladino cambia due ...