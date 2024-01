LIVE Monza-Inter 0-2 | Thuram vicino al tris

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Raffaele Palladino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’U-Power Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 45’ +3 Mkhitaryan prova a partire in contropiede in solitaria ma sbaglia. 45’ ANCORA! Lautaro Martinez lo serve, fa qualche passo e di destro manda alto. Primo tempo non precisissimo del francese. Intanto concessi cinque minuti di recupero. 44’ Cross di Lautaro Martinez perche non ci arriva, dietro di lui Mkhitaryan di ...