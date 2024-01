LIVE Monza-Inter 0-2 | Lautaro Martinez raddoppia subito!

(Di sabato 13 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Raffaele Palladino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’U-Power Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 16’ Reagisce il: sinistro alto di Colpani dal limite. RADDOPPIO IMMEDIATO! Dimarco sfonda a sinistra, assist al centro e tap-in da due passi diimpossibile da sbagliare! Gran giocata di de Vrij ad avviare l’azione. 14’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E DUE!...

Inter, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partitaInter, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTAINTER, IL TABELLINO(3 - 4 - 1 - 2): Sorrentino; D'Ambrosio, ...... dopo i match casalinghi di questo inizio di 2024 con Modena e, torna a Pian di Massiano per ... AGGIORNAMENTISUI CANALI SOCIAL Aggiornamentia cura dell'ufficio comunicazione bianconero ...16' - Prova a scuotersi il Monza: tiro di Colpani dalla distanza, palla alta. IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan orchestra un'azione offensiva di quelle potenti, l'armeno lancia Dimarco che prende il fondo ...L’Inter dopo la rocambolesca vittoria contro il Verona, che ha regalato – non senza polemiche – il titolo di campione d’inverno alla squadra d’Inzaghi, inizia il proprio girone di ritorno all’U Power ...