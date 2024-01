LIVE Monza-Inter 0-0 | cominciata la partita!

(Di sabato 13 gennaio 2024)è l’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Raffaele Palladino. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’U-Power Stadium. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 10’ Ancora! Cross da destra e colpo di testa di poco a lato di Lautaro Martinez. 7’ THURAM BUCA! Tiro svirgolato su grande assist arretrato di Darmian, poi al terzo tentativo Calhanoglu manda alto. 6’ Punizione larga di Calhanoglu. 5’ Ammonizione: Colpani. 3’ DIMARCO! Vicino al gol di sinistro su sviluppo di rimessa laterale ...

Inter, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta La cronaca, sintesi e diretta della partita Inter, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. (3 - 4 - 1 - 2): Sorrentino; D'Ambrosio, ... L'Inter dopo la rocambolesca vittoria contro il Verona, che ha regalato – non senza polemiche – il titolo di campione d'inverno alla squadra d'Inzaghi, inizia il proprio girone di ritorno all'U Power ... La sfida dello U-Power Stadium tra Monza e Inter, in scena alle 20.45, è l`ultimo incontro del sabato della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di.