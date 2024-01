LIVE Italia-Grecia | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | spareggio che vale il bronzo e le Olimpiadi!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuonasera e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la finale per il terzo posto deglidi: il Setterosa sfiderà per la medaglia dilaalle ore 19.00. In palio oggi tra le due compagini, però, c’è molto di più: la sfida, infatti, assegnerà il pass olimpico, dato che le due finaliste degli, Paesi Bassi e Spagna, sono già qualificate. Il Setterosa dovrà battere laper staccare il biglietto per Parigi. Ricordiamo infatti che ...