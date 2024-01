LIVE Italia-Grecia 2-5 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | serve un miracolo nell’ultimo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il terzo2-5. Ripetiamo: risultato giustissimo. 18? Asimaki riceve al centro e fa secca Banchelli. Questa 35enne sta decidendo la partita.2-5. Adessoun. 46? Traversa di Viacava in superiorità. Quanto stiamo sprecando… 1’14” Parata importantissima di Banchelli in inferiorità. 2’01” Brutto tiro di Giustini in superiorità numerica. 2’38” Recupera ancora palla il Setterosa. 2’55” Fallo in attacco di Galardi. 3’06” Deviato in corner il tiro di Bianconi. 3’20” Lanon tira in questo attacco. 3’48” Finalmente Roberta Bianconi in superiorità numerica. E’ l’unica che può suonare la scossa. ...