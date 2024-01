LIVE Italia-Grecia 1-4 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | Setterosa oppresso dalla tensione

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’29” Palla sotto di Galardi. L’attacco delnon c’è, è anche difficile commentare. 2’56” Azzurre attente in difesa senza fare fallo. 3’19” Centralissimo il tiro da lontano di Bettini. 3’39” Si salva ilin inferiorità numerica. Un eventuale +4 delle greche sarebbe molto difficile da colmare. 4’10” Avegno riceve al centro, ma non inquadra la porta. Il fatto che l’abbia segnato un solo gol in 12 minuti la dice lunga sulllo del nostro attacco. 4’27” Fallo in attacco per la. C’è un’espulsione per l’, Silipo chiama time-out. 4’36” Traversa per la, che mantiene il possesso. 5’02” Deviato il tiro di Bettini. Che bruttoper ...