LIVE – Cremona-Trento 49-35 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 16^ giornata dellaA1di. Con la sconfitta contro Pistoia, la formazione di coach Cavina ha mancato la qualificazione alla Coppa Italia, ma la Vanoli in questa prima parte di stagione si è rivelata una squadra dall’ottimo rendimento, soprattutto tra le mura amiche. Di fronte, la Dolomiti Energia è alla ricerca di una vittoria per ripartire dopo due sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 13 gennaio sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...