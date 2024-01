LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | inizia la tempo race dell’omnium | Consonni per il podio

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU18.05 Primo sprint 18.04prova subito a farsi trovare pronto sull’azione di Banaszek e Teutenberg. 18.02 COMINCIA LA! 17.57 Serata che vedrà altre due gare femminili: quella a punti e quella ad eliminazione in cui l’Italia schiera rispettivamente Silvia Zanardi e Chiara. 17.53 In finale dei 500 metri dal blocco ci sarà invece Miriam Vece che è passata con il terzo: l’obiettivonon è remoto per l’azzurra. E’ stata eliminata invece Martina Fidanza. 17.49 La serata di gare ad Apeldoorn vedrà come piatto forte l’omnium, con Simoneche proverà a ...

EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Penultimo giorno di corse. Nel day 4 fanno il loro debutto Chiara Consonni e Silvia Zanardi che disputeranno rispettivamente Corsa ...