LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Consonni quinto dopo la tempo race | Vece quarta nei 500 metri

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU18.54 Nessun problema per Rudyk che affronterà così Lavreysen in finale per la medaglia d’oro. 18.51 Ora seconda sfida tra Rudyk e Yakovlev: il polacco ha vinto la prima manche. 18.49 Comodamente Harrie Lavreysen! Il campione del mondo vince anche questo secondo sprint e si qualifica per la finale. 18.46 Seconda manche per le semifinali dello sprint maschile: altra sfida olandese tra Lavreysen e Hoogland. 18.43 Marchant oro europeo! Kouame è battuta per appena 37 millesimi con ildi 33.319.chiude al quarto posto. 18.41 Grabosch finisce dietro a Kouame, ma davanti a! La tedesca chiude a 88 millesimi dalla leader attuale della classifica. 18.38 ...