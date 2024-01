LIVE Biathlon | Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA | si parte alle 14 30 Norvegesi e tedeschi favoriti | azzurri outsider

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Il pettorale rosso della 10km è infatti sulle spdi Benedikt Doll (19), che oggi va alla caccia di un back to back vittorioso su questa distanza che sarebbe clamoroso, dopo aver sbancato Oberhof settimana scorsa. 14.12 Basta guardare la classifica generale di Coppa per rendersi conto dello strapotere norvegese, con cinque scandinavi nei primi cinque posti. La specialità in cui però sono risultati meno dominanti è proprio la, con iche spesso hanno guastato la festa. 14.10 Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladellamaschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad(Germania), sede della quinta tappa di Coppa del ...

Ile la diretta testuale della sprint maschile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sale l'attesa per vedere nuovamente ...Ile la diretta testuale della sprint femminile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sei le azzurre ai nastri di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma ad Ruhpolding (Germania), ...Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingri ...