LIVE Biathlon | Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA | inizia la gara! I big | compresi gli azzurri | subito in pista

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Al cancelletto anche Stremsheim con il 6, Ponsiluoma con l’8 e Samuelsson con il 10. 14.32 Il primo big a partire è il francese Fillon Maillet con il n.3. Tutti i big, o quasi, sono nel primo gruppo. Secondo per Dale, Christiansen e Stalder. 14.31LAMASCHILE! Buon divertimento e buona tutti! 14.29 Il lettone Rastorgujevs si prepara a dare il via alla gara odierna. 14.28 Condizioni perfette a, vento assente e pubblico delle grandi occasioni in Baviera. 14.26 In crescita vertiginosa anche Lukas Hofer (44), mentre costanza è la parola più adatta per il rendimento di Didier Bionaz (30). Sia ‘Luki’ che ‘Dido’, con la precisione al poligono, possono fare breccia nella top-10, e sfruttando gli errori degli ...

Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingri ...