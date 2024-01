LIVE Biathlon | Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA | Giacomel vola verso il primo podio in carriera nel format! Christiansen leader

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 All’arrivo gli altri italiani sono un po’ più nelle retrovie: Bionaz (1 errore) è 20° a 1’06”, Hofer (4) è 51° a 2’26” e difficilmente lo vedremo domani nell’inseguimento. 15.23 Non si vedono altri atleti in grado di impensierire l’azzurro per il. All’arrivo in testa c’è il norvegeseche con lo zero vince ladopo esser stato escluso a Oberhof. Seconda posizione scintillante per Tommaso(+17?), che con il 9/10 al poligono e una prestazione sugli sci sontuosa, vailinnel format, il secondo in assoluto.regale completato da Tarjei Boe (1), a 20? dal connazionale in testa alla gara. 15.22 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Christiansen arriverà davanti a Giacomel , il podio non è ancora in ghiaccio. In pista ci sono atleti ... (oasport)

Ile la diretta testuale della sprint maschile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sale l'attesa per vedere nuovamente ...Ile la diretta testuale della sprint femminile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sei le azzurre ai nastri di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 3/5 in piedi per il norvegese! Dale butta via la gara, dopo due poligoni Strelow ha un margine di 1.7" su Giacomel, sarà questa la sfida per il podio. 1 ...Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingri ...