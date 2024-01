LIVE Biathlon | Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA | Giacomel con il 9 10 si gioca qualcosa di importante | Christiansen verso la vittoria

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08arriverà davanti a, il podio non è ancora in ghiaccio. In pista ci sono atleti pericolosi come Horn e Jacquelin, che hanno trovato lo zero a terra. 15.07 ALL'ARRIVO TOMMASOPASSA AL COMANDO! L'azzurro esulta, ha un margine di 3? su Tarjei Boe con un errore in più sul groppone. 15.06 Sbaglia Laegreid in piedi! Il norvegese dopo due poligoni è 5° a 30? dalla testa. 15.05 L'azzurro è ancora in corsa per il podio. Intanto all'arrivo Tarjei Boe ha un margine di 22? su Hartweg. 15.04 DUE ERRORI PER PERROT! Trova lo zero, e colui che è stato escluso a Oberhof per scelta tecnica può trovare la! Pe ril norvegese 15? di margine su ...