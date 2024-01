LIVE Biathlon | Sprint Ruhpolding 2024 in DIRETTA | favoloso 2° Giacomel | primo podio in carriera nel format Vince Christiansen

(Di sabato 13 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Analizziamo la super prestazione di, i 20.5? di shooting time nel poligono in piedi fanno la differenza. Il trentino classe 2000 poi abbina alla velocità di rilascio dei colpi una prestazione sontuosa sugli sci, 4° tempo totale a 24? da Dale, e quarto tempo nell’ultimo giro. Attenzione al ragazzo di Imer, da qui a fine stagione ci può far divertire assai. 15.27 Arriva adeso al traguardo Zeni in 33ma piazza a 1’33” dalla testa. L’azzurro rimarrà agevolmente nei 60, vediamo se riuscirà a conquistare qualche punticino. 15.26 Elia Zeni non sbaglia in piedi dopo il 4/5 a terra, il classe 2001 è 35° dopo due poligoni con un ritardo di 1’16” dalla testa. Mentre Braunhofer deve ancora arrivare a sparare per la serie a terra. 15.25 All’arrivo gli altri italiani sono un po’ più nelle ...

15.08 Christiansen arriverà davanti a Giacomel, il podio non è ancora in ghiaccio. In pista ci sono atleti ... (oasport)

La diretta testuale della sprint maschile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La diretta testuale della sprint femminile di Ruhpolding 2024, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sei le azzurre ai nastri di partenza. 15.15 3/5 in piedi per il norvegese! Dale butta via la gara, dopo due poligoni Strelow ha un margine di 1.7" su Giacomel, sarà questa la sfida per il podio. Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold.