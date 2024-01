Liti in aereo | dalle mascherine ai sedili | numeri da record in Italia

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 13 gennaio 2024) I dati forniti dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) parlano di un 2022 in cui sui volini non si è maigato così tanto. Una situazione relativa sicuramente alle tante nuove regole, spesso non rispettate, derivanti dalla pandemia di Covid, ma anche a causa deireclinabili, dell’alcol a bordo e dei bagagli a mano: ecco la situazione fotografata dall’Enac