L' Italia al voto | una mappa delle elezioni del 2024

Insaranno molte le scadenze elettorali. Si svolgeranno le elezioni regionali in Sardegna, ... In totale saranno circa 20 milioni gli italiani chiamati al. In questa scheda analizziamo gli ...... del network Cctv e del Quotidiano del Popolo - hanno dedicato scarsa copertura aldella '...e 6 navi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore fino alle 6 locali (le 23 di venerdì in), ...Parola del leader di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, che ai Mug, Magazzini Generativi di Bologna ha incontrato i coordinamenti cittadino e provinciale. Con lui la collega di partito ...A diffondere la notizia i dirigenti vicini a Sergio Ferrari. Da rivedere anche le scelte per il direttivo provinciale del partito ...