L’Iran nel mirino L’attacco dell’Isis spiegato da Dambruoso e Conti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il sanguinoso attentato di mercoledì 3 gennaio nei pressi del cimitero di Kerman, durante una commemorazione pubblica per il quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani, ha rischiato di provocare una nuova escalation nel conflitto in atto, dopo le accuse del governo iraniano nei confronti di Israele e Stati Uniti. Ma il modus operandi del, per la violenza già vissuta in precedenti attentati jihadisti, ha però indirizzato l’attenzione verso altri attori. E infattiè stato quasi subito rivendicato da Islamic State Khorasan (IS-K), la branca afgana dello Stato Islamico. Ma perché proprio in Iran? Questo è stato il primo interrogativo sorto tra gli analisti., in quanto rappresentante principale della fede sciita nel mondo, è un bersaglio molto importante per la propaganda dello Stato Islamico, ...