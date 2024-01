L’ira di De Luca su Fitto | “Sblocca i fondi o ti denuncio”

Leggi su anteprima24

L'ultimatum del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è ufficialmente partito. Da mesi punta il dito contro il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Raffaele, per il blocco deisviluppo e coesione. Oggi ha annunciato che "se non avremo risposte" il ministro sarà denunciato per "atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l'economia e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai Campi Flegrei". De, come sempre, non usa mezzi termini. Chiede le dimissioni di, "una calamità nazionale, un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente". Dice che "abbiamo un Governo che è nemico del sud" ma che la Campania ...