L' Inter travolge il Monza 5-1 in trasferta Nella sfida salvezza il Verona batte l' Empoli 2-1

... la Juve null'altro ha da chiedere e Di Francesco nulla può sperare, così spontaneamente si tende a risparmiare energie e rivolgere l'attenzione al campionato, da una parte la rincorsa all'e ...L'è avvisata. Anche se sconfitta esce a testa alta la Salernitana di Inzaghi, che resta all'... Il Toro3 - 0 il Napoli in 10, Meluso: "Fiducia in Mazzarri"Il tragico incidente è accaduto alle 18.10 sulla Statale del Caffaro a Tione. Una signora di 73 anni era appena scesa dalla corriera, poi ha attraversato la strada per raggiungere il marito dall’altra ...Monza travolto dalla capolista Inter nell’anticipo dell’U-Power Stadium: le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino Notte fonda per il Monza all’U-Power Stadium. Stavolta i brianzoli non rep ...