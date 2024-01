L’Inter mostra i muscoli | manita al Monza | prova di forza e vetta blindata | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 gennaio 2024) Saturday night di Serie A a forti tinte nerazzurre. Archiviato il titolo di Campioni d’Inverno, i nerazzurri sanno che saranno i punti da qui a fine stagione a contare verso il titolo ‘primaverile’ che ha sicuramente un peso differente. E nella prima gara del girone di ritornodecide dire subito i. Netto 1-5 rifilato al, in trasferta sul campo in cui la Juventus ha vinto 1-2 all’ultimo pallone della partita ribaltando il pareggio subito nell’azione precedente. La superiorità delnon è mai stata in discussione. In 14 minuti già due reti: apre le danze Calhanoglu su calcio di rigore per tocco di mano di Gagliardini, raddoppia Lautaro su assist di Di Marco. Ilprotesta per un gol annullato a Pessina per fuorigioco più che millimetrico. Al 60? ...