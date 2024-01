L’improvviso scarso senso dello Stato del Pd | ormai sfociato nell’antipolitica

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel Partito democratico sembra che siano rimasti solo Lorenzo Guerini, anche perché è ex ministro della Difesa, e pochi altri a considerare quello che nella storia anche recente della sinistra italiana è un dovere: il dovere di contribuire all’unità nazionale sulla politica estera. Soprattutto quando in gioco è una tragedia immane, politica e umana, come quella dell’aggressione russa all’Ucraina. Invece, per la prima volta su questa questione, non èpossibile arrivare a un voto unitario positivo del Parlamento, o comunque largo, limitandosi al bizantinismo insapore delle astensioni incrociate. È una cosa indegna, messa poco in risalto dalla stampa. Mercoledì si votava un atto politico, e non il decreto che tecnicamente darà il via al nuovo rifinanziamento degli aiuti militari (su quello certo che il Partito democratico voterà con la maggioranza, vorremmo pure ...