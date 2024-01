Limbiate | Sara e l’arte del mosaico | crea le sue opere a casa di nonna

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una passione speciale per l’antica arte delPeafrini porta avanti i suoi lavori con pazienza e meticolosità nel laboratorio divive da sempre acon la famiglia, dopo aver finito il liceo artistico in villa Reale a Monza, ha scelto di frequentare la scuola mosaicisti del Friuli che ha sede ...

L'azienda conta circa 1300 arnie ene è il volto, con la presenza a ben sei mercati di ... Meda (il mercoledì in piazza Cavour), Giussano (il giovedì in via Alcide De Gasperi),(il ...Le immagini del corto si svolgono al centro Alba di Bacco di(MB), struttura residenziale adibita al recupero da problematiche legali per i disturbi psichiatrici , che ha ospitato le riprese.LIMBIATE -Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo Movimento 5 stelle di Limbiate. Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo presentato ...Un meteo incerto, reduce dalla pioggia di tutta la notte precedente, ha fatto da cornice alla gara della Befana delle Cacciatrici Federcaccia, riservata a tutte le conduttrici di cani donne che voless ...