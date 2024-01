Lille-Lorient domenica 14 gennaio 2024 ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) Primo lunch match delin Ligue1 che vede ildi Fonseca impegnato in casa contro ilattualmente penultimo in classifica. Per i Dogues esordio soft in stagione con la larga vittoria di coppa di Francia contro Golden Lions, squadra della Martinica già soddisfatta di aver disputato un incontro così importante nella sua storia. I merlus invece sono caduti ai trentaduesimi di finale per mano del Sochaux, InfoBetting: Scommesse Sportive e

...- Strasburgo Sky Sport Uno e NOW telecronaca Filippo Benincampi SABATO 13 GENNAIO ore 21 Rennes - Nizza Sky Sport Arena e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo DOMENICA 14 GENNAIO ore 13...... passando nel 2020 dal Kortrijk alper 8 milioni di euro, bonus compresi. In Bretagna, poi, ... l'attaccante canadese è partito in direzionedopo una stagione da 23 gol e dieci assist in ...RD/YF Le FC Metz a retrouvé l’élite l’été dernier et s’attend à souffrir pour obtenir son maintien dans une Ligue 1 resserrée. Dernièrement, le club lorrain s’était donné de l’air en battant consécuti ...Avant le retour de la Ligue 1 et des championnats étrangers, les clubs européens continuent de s’activer sur le marché des transferts. Ce vendredi 12 janvier a encore offert son lot de mouvements. Rev ...