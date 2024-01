Licenziato perché ha due lavori VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 In che misura dovremmo parlare della nostra vita privata con i nostri capi? I social si sono divisi sulla questione dopo che la storia di un giovane, Sergio Valla, è diventata virale su TikTok. Il ragazzo sarebbe statosvolgeva due. Valla, che era impiegato contemporaneamente come cameriere in un ristorante e come chef in un altro, ha informato uno dei suoi superiori della sua doppia occupazione. Ciò ha causato una drastico cambiamento di trattamento da parte della direzione sfociato nel suo allontanamento. Un giorno, mentre il giovane si stava recando al suo secondo lavoro, venne informato che non aveva bisogno di presentarsi per eccesso di personale. La situazione si è aggravata quando Valla ha chiesto di essere informato con anticipo dei cambi di turno, ma la ...