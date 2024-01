L’ex Coro Alitalia cerca nuove voci per nuove avventure musicali

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 gennaio 2024) I, rinomato per le sue esibizioni coinvolgenti e la passione per il canto, è alla ridi nuovi coristi per arricchire il suo organico e affrontare repertori sempre più sfidanti. Se ami la musica e desideri condividere la tua passione per il canto, questa è l’opportunità che fa per te! Un’esperienza unica nel mondo del canto corale Non sono necessarie competenze specifiche, ma una grande passione per la musica e disponibilità a partecipare attivamente a prove e performance. Unisciti e goditi l’opportunità di esibirti in eventi speciali, concerti unici e progettiemozionanti, il tutto in un ambiente stimolante e collaborativo. Come candidarsi Se sei interessato a diventare parte del, contatta all’indirizzo email ...