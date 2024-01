Lens vs Paris Saint-Germain – probabili formazioni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Riprendendo la ricerca del titolo obbligatorio di Ligue 1, ilsi dirige a nord per affrontare ilallo Stade Bollaert-Delelis domenica 14 gennaio. La squadra di Luis Enrique è già proiettata verso i successi in Trophee des Champions e Coupe de France nel 2024, mentre i padroni di casa vogliono evitare la terza sconfitta consecutiva in tutti i tornei. Il calcio di inzio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadrePer la seconda volta nel giro di due stagioni,e PSG inaugureranno i loro anni solari con un’intrigante ...

...GENNAIO ore 21 Rennes - Nizza Sky Sport Arena e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo DOMENICA 14 GENNAIO ore 13 Lille - Lorient Sky Sport Max e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo ore 20.45...Volata per il secondo posto tra il Nizza e il MonacoInterrogé au sujet de la concurrence au poste de latéral droit, Luis Enrique n'a pas vraiment apprécié. Et l'Espagnol en a profité pour rappeler que c'est lui qui compose son équipe comme bon lui semb ...Microsoft et nos fournisseurs tiers utilisent des cookies pour stocker et accéder à des informations telles que des identifiants uniques pour fournir, maintenir et améliorer nos services et publicités ...