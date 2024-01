Lens-Paris Saint Germain domenica 14 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Luis Enrique recupera Fabian Ruiz ma perde 7 elementi

Leggi su infobetting

(Di sabato 13 gennaio 2024) Si chiude il diciottesimo turno di Ligue1 ed è la sfida tra la vincitrice dello scorso torneo e la seconda classificata a sfidarsi nel gran finale di giornata: ildi Haise riceve in casa ildi. I Sang et Or vengono dall’eliminazione in coppa di Francia ai rigori contro il Monaco, beffarda perchè arrivata dopo aver rimontato due gol alla InfoBetting: Scommesse Sportive e