Lecce | dall'Argentina arriva Pierotti | le cifre

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilpesca sul mercato argentino. In arrivo per 1,2 milioni di euro dal Colon c'è l'attaccante Santiago(classe...

Non solo cattive notizie per Simone Inzaghi : perde Lautaro Martinez ma recupera un infortunato . In Inter-Lecce dovrebbe partire dalla ... (inter-news)

Oggi alle ore 12:30 in campo per lunch match la sfida di Serie A tra Atalanta e Lecce , ecco le probabili formazioni Oggi alle ore 12:30 in campo per ... (calcionews24)

È una sfida cruciale per l'Atalanta, quella contro il Lecce, dopo la sconfitta in casa del Bologna. I bergamaschi hanno bisogno di... (calciomercato)

Il Lecce sta provando l'assalto al Feyenoord per Dilrosun, ala ex Hertha Berlino. Lo scrive 1908.nl. (calciomercato)

Questa mattina, il Lecce si è allenato in vista della prossima sfida di Serie A in trasferta contro la Lazio. Tutte le novità Questa mattina, il ... (calcionews24)

...di fare una pastorale universitaria ed ebbi il piacere di conoscere tanti studenti di, che ... Si tratta anche di "fabbricare" la salute già a partire'età pediatrica. Sappiamo inoltre che ci ......gennaio ( doppio set ore 20 e 22 ) nella sede di Nasca - Il teatro in Via Siracusa 28 a, ... e Nasca , spazio sociale e culturale del capoluogo salentino, diretto'attore, autore e ...Dopo diciotto presenze al Táchira si interessa a lui l’Amburgo, che lo fa debuttare nel calcio europeo. Dalla stagione 2008–09 a quella 2013–14, Tomás mette insieme 106 presenze in Campionato, nove in ...Sabato 20 e domenica 21 gennaio il giornalista Marco Damilano, editorialista del quotidiano “Domani”, autore e conduttore della striscia di informazione “Il cavallo e la torre” su Rai Tre, sarà in Pug ...