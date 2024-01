Leccare la sarda in tempo di miseria | la strategia salviniana per non perdere le regioni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) È un tipico detto siciliano che identifica un periodo di grandi ristrettezze, in cui non si ha come nutrirsi se non, appunto, leccando la, pesce povero per eccellenza. Deve essere questo il momento di Matteo Salvini, messo alle strette proprio sulla Sardegna. La Meloni gli vuole strappare la Regione governata da Solinas, un alleato di Salvini. E su questo punto è andato a mare il vertice di centrodestra con la Meloni. Le regionali sono la vera prova di forza del nuovo potere meloniano che, forte di Palazzo Chigi e di un consenso almeno triplo rispetto alle cifre dei suoi alleati, ha deciso di mettere bandierine sul territorio per consolidarsi. Perché se le elezioni politiche sono troppo variabili, vista l’ondivaghezza degli elettori, il potere regionale solitamente è più stabile. La Sardegna potrebbe essere solo il primo terreno di cedimento La Sardegna è ...