Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 13 gennaio

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di13: Ariete Luna si fa bella nel punto dove serve di più: amicizie, relazioni sociali, affari, incontri di tutti i tipi. Farete un'ottima impressione sulle persone che vi interessano per professione e affari; tuttavia, certi ambiziosi progetti hanno bisogno di un tempo di maturazione. Talvolta vi sfuggono parole che sarebbe meglio non dire, circospezione. Se non avete caldi ricordi d'amore questa Luna vi aiuta a dimenticare. Venere favorisce le novità, se sono rose… Toro Luna in Acquario è sempre esagerata con il vostro segno, specie adesso che si scontra con Giove e Urano, seguite un razionale piano per la ...