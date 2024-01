Le armi in campo nella guerra tra l' Occidente e gli Houthi

Leggi su panorama

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un attacco pianificato da tempo, necessario per identificare i luoghi da colpire, il coordinamento tra Washington e Londra, l'avvertimento ai governi alleati dell'imminente azione.notte scorsa sono cominciati gli attacchi delle forze inglesi e americane contro le milizie dei ribellisostenuti dall'Iran, che da tempo prendono di mira le navi mercantili in transito nel Mar Rosso. Il dieci gennaio scorso il Comando centrale Usa aveva annunciato che aerei da combattimento statunitensi e britannici avevano abbattuto 18 droni e tre missili lanciati dalle aree yemenite del Mar Rosso meridionale in direzione delle rotte marittime internazionali, per la prima volta senza escludere la possibilità di colpire non più soltanto gli ordigni, intercettandoli, ma anche le postazioni di lancio, deposito e le vie di rifornimento delle ...