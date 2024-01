Lazio | ricorso contro la chiusura della Curva | “nessun ululato | bisogna saper perdere”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il giudice sportivo ha confermato la squalifica diNord e Distintidopo gli episodi in occasione del derby di Coppa Italiala Roma. Il club biancoceleste ha annunciato il: “la squalifica diNord e Distinti dopo il derby con la Roma? Faremo. Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico perché sono di parte. Tutto si può dire tranne che lasia razzista e antisemita. Nel nostro consiglio di amministrazione c’è il presidenteFondazione Shoah”. Sono le dichiarazioni di Claudio Lotito. Coppa Italia Squalificati Coppa Italia: le stangate dopo il derby ...

La Corte di appello dell’ Uefa Club Financial Control Body ha respinto il ricorso del Barcellona contro la multa di 500 mila euro per aver ... (sportface)

Il Tar del Lazio ha annulla to il decreto con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso ha stabilito le modalità ... (ilmattino)

Mario Giuffredi , Agente di Elseid Hysaj , ha presenta to un ricorso contro la Lazio per il contratto del giocatore ex Napoli con la squadra della ... (sportface)

ROMA - " La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma ? Faremo ricorso . Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico ... (247.libero)

Il Tar delha respinto ildella giudice Giovanna De Scisciolo (presidente della Corte d'assise d'appello di Taranto) contro la nomina della collega Rosa Calìa Di Pinto quale presidente di sezione ..."La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma Faremo. Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico perché sono di parte. Tutto si può dire tranne che lasia razzista e antisemita. Nel nostro consiglio di amministrazione c'è il ...Il tribunale ha concesso la sospensiva, presentata dai comuni di Tarquinia e Tessennano, per la costruzione della struttura ad Arlena di Castro nel viterbese ...Il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso della sua collega Giovanna de Scisciolo che aveva impugnato la delibera con la quale il Csm aveva designato Calia di Pinto all’incarico semidirettivo ...