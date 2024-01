L’azienda agricola dell’allevatore suicida svenduta all’asta | «Rovinati dal Covid e dallo Stato»

Leggi su open.online

(Di sabato 13 gennaio 2024) Michele Verdi, allevatore di Laterza, si è tolto la vita dopo la messadella sua aziendazootecnica si trovava tra Laterza e Lamura. E nonostante un valore di 330 mila euro, per il meccanismo delle aste veniva venduta a meno di 25 mila euro. Il tutto per coprire un debito di 40 mila, spiega oggi Repubblica. Per questo Verdi si è impiccato nel giorno in cui gli avvocati del tribunale dovevano visitare la sua proprietà. Il figlio Arcangelo oggi dice che vuole giustizia per suo padre. «La gente deve capire qual è il problema. L’agricoltura va aiutata, è quella che ci fa mangiare: se non c’è grano, dov’è il pane, dov’è la pasta da mettere a tavola?», dice. Le difficoltà Verdi è andato in difficoltà economica a causa dei clienti che non pagavano. Per questo si è trovato indebitato. ...