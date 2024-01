L' autovelox-killer degli automobilisti Abbattuto | quante multe faceva | cifra-choc

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le telecamere di Pomeriggio 5 sono arrivate fino al Passo Giau, nel comune di Colle Santa Lucia vicino a Cortina d'Ampezzo nel cuore delle Dolomiti, per testimoniare l'assalto all'. Qualcuno hacon l'ausilio di un flessibile il paletto che reggeva il marchingegno fabbrica-, vero e proprio terrore di turisti elocali, che fruttava la bellezza di mezzo milione di euro l'anno alle casse comunali. In Veneto erano già stati "neutralizzati", se così si può dire, 9negli ultimi 8 mesi. Non si tratterebbe però di cittadini esasperati ma di un unico, singolo autore già ribattezzato ironicamente "flexman", l'uomo del flessibile. Una sorta di anonimo giustizieretartassati. ...

