Lai presidente di Taiwan Il messaggio alla CIna del pericoloso indipendentista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Lai Ching-te, detto William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) al governo e attuale vice, ha vinto le elezioni presidenziali a. Secondo il candidato del partito d'opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You-ih, considerato più vicino, al terzo posto il candidato centrista Ko Wen-jie del Partito popolare di(Tpp). Sia Hou You-ih che Ko Wen-jie hanno ammesso la sconfitta. Il risultato delle elezioni presidenziali e parlamentari ditraccerà la traiettoria delle relazioni con lanei prossimi quattro anni. In gioco c'è la pace e la stabilità della striscia d'acqua larga 110 miglia tra la terraferma cinese e l'isola autogovernata, che larivendica come propria. A parte le tensioni con la ...

Non ha maggioranza Parlamento. "Ho responsabilita' per pace" .Ching - te e' il nuovodi Taiwan. Il candidato del Partito democratico progressista (Dpp) e viceuscente, sostenitore dell'autonomia dalla Cina (che lo ha definito "un grave ...... sono le prime parole di William. 'Abbiamo resistito alle pressioni esterne, abbiamo dimostrato ...mobilitazione massiccia con percentuali superiori al 70% fu decisiva per consentire alla...William Lai, espondente del Partito democratico progressista, sarà il nuovo presidente di Taiwan. Sconfitto il candidato del Kuomintang, partito vicino alle posizioni di Pechino L'attesa per l'esito d ...