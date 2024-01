Lai | il piantagrane di Taiwan Chi è il nuovo presidente di Taiwan

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sogna da sempre l'indipendenza, ma ha molto moderato la sua posizione. 65 anni, figlio di un minatore morto sul lavoro, laureato in medicina, con studi a Harvard, è un esponente di spicco del Dpp, il partito dell'attualeTsai. Per la Cina, votare per lui è una scelta azzardata

William Lai è il nuovo presidente di Taiwan, l'isola rivendicata dalla Cina. Definito da Pechino un "separatista", 64 anni e fiero autonomista, toccherà al candidato del Partito democratico progressista gestire le tensioni tra Pechino e Washington. Il Global Times, tabloid nazionalista cinese, descrive Lai come un 'separatista'. Per Pechino è un 'provocatore' e un 'piantagrane'. Lui in campagna elettorale ha ripetuto che Taiwan spera di mantenere la propria autonomia. Il candidato del Partito democratico progressista trionfa alle presidenziali: secondo gli analisti, il risultato rischia di infiammare le tensioni tra Pechino e Washington.