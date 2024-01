La volta buona | gli ospiti di Caterina Balivo dal 15 al 19 gennaio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutti gliche vedremo la prossima settimana a Ladi, su Rai 1: le anticipazioni Nuovo appuntamento settimanale con, al timone de La, da Lunedì 15 a venerdì 19, dalle ore 14.00 alle 16.00 in diretta su Rai 1. Tanti gliche, come di consueto, saranno accolti nel salotto pomeridiano, pronti ad affrontare il caratteristico tritavolte o a rispondere alle domande proposte dal jukebox. LEGGI ANCHE: Le anticipazioni di C’è posta per te Ad aprire la settimana, lunedì 15, l’attore Maurizio Mattioli con la compagna Simonetta Benincasa e l’attrice Jasmine Trinca, attualmente impegnata nella serie Rai 1 La ...

Caterina Balivo crolla in diretta, la conduttrice è scoppiata in lacrime durante la puntata di oggi, 10 gennaio, de La volta buona . In studio ... (caffeinamagazine)

Ieri pomeriggio su Rai1 è andato in onda un nuovo appuntamento con “La volta buona”. Il talk show condotto da Caterina Balivo ha visto come ospite ... (ilfattoquotidiano)

...ostilità verso i canoni del processo accusatorio talmente evidente che un legislatore per una...lettura.Gentile Direttore Feltri, a quanto pare, gli Stati Uniti non sono più disposti a fornire armi all'Ucraina per resistere contro la Russia. Che sia lache, sulla scia degli Usa, anche i Paesi europei scelgano di interrompere l'invio di armamenti Potremmo finalmente porre fine ad una guerra logorante che non ha fatto altro che produrre ...PALERMO – Ci sono già stati i primi abboccamenti politici. La prossima settimana si farà sul serio, con riunioni alla luce del sole e con la speranza di arrivare al traguardo nel giro di tre o quattro ...Andrea Sannino non solo ha accettato di buon grado, ma ha anche rivelato che di solito beve almeno 10 caffè al giorno: “Si, io prendo sempre il caffè…Almeno 10 volte…” Ha quindi preso immediatamente ...