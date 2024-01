La storia che non vi raccontano sull’Ilva di Taranto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il caso Ilva nasce il 2 agosto del 2012 quando sequestrano la più grande industria di acciaio, tra le più grandi d’Europa, forse la seconda, e soprattutto vanno ingiustamente contro alla famiglia Riva che faceva un sacco di investimenti, persino sull’ambiente. Dal 2 agosto del 2012 il sottoscritto, che non è un genio o un PhD di Harvard (per fortuna), ha detto un cosa molto semplice: è morto l’acciaio in Italia. Da quel giorno sono passati 12 anni, 37 ministri e i vari presidenti del Consiglio hanno approvato una dozzina di decreti “salva Ilva”. Ma non ci hanno capito un corno: un’azienda privata si salva solo con un imprenditore privato, non con questi accrocchi statalisti. Hanno distrutto l’Ilva perché questi comunisti, compreso il Sole 24 ore e la Confindustria che è stata zitta, hanno espropriato l’Ilva ai legittimi proprietari, invece di chiedergli di fare più investimenti e di ...