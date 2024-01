La spaventosa caduta di Kilde durante la discesa libera di Wengen

Aleksander Kilde è caduto durante la discesa libera maschile di Coppa del mondo di Wengen. Lo sciatore norvegese dopo laha provato a rialzarsi ma non è riuscito e ha atteso i sanitari che lo hanno portato in elicottero in ospedale. Per lui un profondo taglio sopra al ginocchio destro, che ha lasciato segni di ...Seguono mobili rotti, calci nella schiena, corse al Pronto soccorso: 'Sono'. Ogni giorno è ... In loro c'è un'abitudine, una tolleranza alla violenza che è la cosa piùdi tutte '. 'Con ...La gara è stata sospesa a lungo per consentire i soccorsi al norvegese, partito con il pettorale numero 11. Per Odermatt è il secondo successo in tre giorni, il 32° in Coppa del Mondo: conquistato ...Brutta caduta per il francese durante il superG maschile di Coppa del Mondo in Svizzera: la direzione ha sospeso momentaneamente la gara ...