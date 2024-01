La sorella di Justine Mattera | il trapianto al cuore di Jessica | come sta oggi dopo l’operazione? – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 13 gennaio 2024) Intervistata da La Nazione,ha parlato deldidella. La celebre showgirl alla fine di novembre ha lasciato l’Italia per stare accanto alla sua famiglia in questo momento così difficile. Ladi, ilaldilo scorso 11 dicembre ha dovuto affrontare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.