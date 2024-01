“La signora va abbattuta?” | Bandecchi e il vizio della violenza verbale

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Lava”. Sessismo, prepotenza e maleducazione hanno trovato la loro massima espressione nella frase pronunciata dal sindaco di Terni, Stefano, nei confrontiparlamentare pentastellata, Anna Laura Orrico. Nel corsotrasmissione Agorà in onda su Rai 3, durante un dibattito sulla guerra in Ucraina, il sindacocittadina umbra si è rivolto in questi termini a Orrico, la quale ha replicato: “Si rivolga con rispetto, ‘’ forse lo va a dire a qualche animale di cui va a caccia nel suo tempo libero”. Ma, anziché scusarsi per le parole usate, ha rincarato la dose: “Il fatto che lei è una donna non me ne può fregar de meno”, chiedendo poi ripetutamente alla deputata del Movimento 5 Stelle di “stare ...