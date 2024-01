La sicurezza collettiva è sotto stress La crisi globale letta da Missiroli

Leggi su formiche

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le dinamiche fondanti che caratterizzano lo sviluppo del panorama securitario internazionale negli ultimi anni sono legate ad un sistema molto più instabile rispetto al passato. Ma quali sono le cause, più o meno profonde, di questa trasformazione? Formiche.net ha chiesto spiegazioni ad una voce molto autorevole, quella di Antonio, ex-direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già segretario generale aggiunto della Nato per le emerging security challenges. Quali sono le dinamiche fondanti che caratterizzano lo sviluppo del panorama securitario internazionale negli ultimi anni? Credo che si possa dire che quello che è cambiato in rapporto agli scorsi decenni è il contesto: dopo la fine della guerra fredda potevamo osservare un contesto “unipolare”, in cui l’espansione dell’Occidente, così come dei suoi principi e dei suoi valori ...