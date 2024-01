La sempreverde Ginzburg e una moralina alle fiabe di cui non sentivamo il bisogno

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 gennaio 2024) «Ho pensato che se veniva offerto “L’uccellino Tic Tic” sbadatamente e senza attribuirgli importanza, e se era lecito aspettarsi da questa collana per l’infanzia libri di ogni natura e di ogni specie, bene, ma se veniva presentato “L’uccellino Tic Tic” con dietro un programma pedagogico e come bibbia delle nuove generazioni, allora “L’uccellino Tic Tic” io lo trovavo rivoltante». Ogni volta che qualche amica mi dice di dover scrivere di qualche fatto di costume del momento, e se non ho mica un’idea sul tema da imprestarle, io allungo un braccio verso “Vita immaginaria”. “Vita immaginaria” è una raccolta del 1974, e dentro ci sono alcuni degli articoli che Nataliaha scritto nei cinque anni precedenti sul Corriere e sulla Stampa. Dentro c’è già tutto, e infatti io stessa l’ho già saccheggiata qui riguardo alla poesia e probabilmente altre volte che non ricordo. ...